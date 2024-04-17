Новосибирск планирует реконструкцию ливневой канализации

Напомним, что в прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил два варианта решения проблемы с ливневой канализацией: использование средств областного бюджета для проведения работ на наиболее проблемных участках, в том числе на улице Петухова, а также привлечение инвесторов через механизм концессионных соглашений.