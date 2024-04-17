Новосибирск планирует реконструкцию ливневой канализации

Администрация Новосибирска рассматривает возможность проведения реконструкции существующей сети ливневой канализации и строительства новых коллекторов в рамках концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов.
В документе указывается, что планируется как создание новых сетей ливневой канализации, так и модернизация уже существующих. Данные меры направлены на улучшение городской инфраструктуры и решение проблем с отводом дождевых и талых вод, которые периодически приводят к подтоплениям улиц.
Напомним, что в прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил два варианта решения проблемы с ливневой канализацией: использование средств областного бюджета для проведения работ на наиболее проблемных участках, в том числе на улице Петухова, а также привлечение инвесторов через механизм концессионных соглашений.
Предложение мэрии о концессиях является одним из шагов в направлении реализации второго варианта, предложенного губернатором.