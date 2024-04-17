Жители Владивостока высказались против сноса 4-х домов в счет расширения территории лицея

На общественном обсуждении, проведенном в онлайн-формате на официальном сайте городской администрации, приняли участие 70 человек. По результатам голосования, 35 из них высказались против инициативы, в то время как только 12 поддержали её. Отмечается, что 23 человека не были идентифицированы из-за отсутствия необходимых документов.