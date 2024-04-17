Жители Владивостока высказались против сноса 4-х домов в счет расширения территории лицея

Жители Владивостока активно высказались против предложенного проекта по планировке и межеванию территории по улице Героев Хасана, 7, сообщает ИА PrimaMedia.
На общественном обсуждении, проведенном в онлайн-формате на официальном сайте городской администрации, приняли участие 70 человек. По результатам голосования, 35 из них высказались против инициативы, в то время как только 12 поддержали её. Отмечается, что 23 человека не были идентифицированы из-за отсутствия необходимых документов.
Напомним, в проекте говорилось о расширении территории лицея № 41 за счет сноса четырех многоквартирных домов по улицам Героев Хасана, 11, 13, 13а и Борисенко, 22, а также о строительстве высотного многоквартирного дома. Несмотря на довольно широкое обсуждение, значительная часть участников не смогла однозначно выразить свою позицию из-за недостаточности информации или отсутствия соответствующих документов.