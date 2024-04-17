Назван день максимальной непогоды за апрель во Владивостоке — обрушится ливень

Назван день максимальной непогоды за апрель во Владивостоке. По данным метеорологического портала Gismeteo, ливень обрушится на город уже скоро, сообщает ИА PrimaMedia.
По прогнозу сайта погоды, в оставшееся время апреля дождь еще захватит целых 7 дней. Осадки ожидаются 19, 21−22, 25−26, 28 и 30 апреля. Причем самый сильный удар ливня придется на воскреснье, 28 апреля. За сутки обещают около 7 мм осадков.
Кроме того, 23 и 25 апреля в столице ДФО подует сильный ветер, а температура воздуха во второй половине месяца будет приятно радовать — столбики термометров будут подниматься до +17 градусов днем и +9 ночью.
Синоптики просят приморцев следить за прогнозами погоды и быть в курсе обстановки на дорогах во избежание проблем.