Красноярск посетили участники рекордного прыжка из стратосферы (видео)

16 апреля по пути домой стратонавты побывали в Красноярске и рассказали главе региона о том, как был реализован амбициозный проект. Прыжок был осуществлен из самолета Ил-76 на высоте более 10500 метров. Свободное падение длилось около двух минут. На высоте одного километра стратонавты раскрыли свои парашюты. Приземлились они возле российской полярной станции «Барнео», сотрудники которой обеспечивали встречу и эвакуацию парашютистов-рекордсменов.