Красноярск посетили участники рекордного прыжка из стратосферы (видео)

Рекорд был поставлен 12 апреля с использованием уникального высотного снаряжения, разработанного в России.
Прыжок совершили летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник, а также инженер космической и стратосферной техники и основатель компании «Стратонавтика» Денис Ефремов.
16 апреля по пути домой стратонавты побывали в Красноярске и рассказали главе региона о том, как был реализован амбициозный проект. Прыжок был осуществлен из самолета Ил-76 на высоте более 10500 метров. Свободное падение длилось около двух минут. На высоте одного километра стратонавты раскрыли свои парашюты. Приземлились они возле российской полярной станции «Барнео», сотрудники которой обеспечивали встречу и эвакуацию парашютистов-рекордсменов.
Помимо установления рекорда, во время прыжка также испытали отечественное оборудование — кислородные системы, парашюты, высотомеры, одежду. Российские технологии успешно отработали при критических нагрузках.
Михаил Котюков поздравил стратонавтов с успешной реализацией «смелого проекта»:
«От лица жителей Красноярского края выражаю искреннее восхищение вашим рекордом. Это знаковое событие и очередной успех России. Ваш проект — это еще один шаг в теме освоения Арктики. Знаю, что в ходе этого уникального проекта вы доставили нашим полярникам оборудование для обеспечения связи. Одним разом решили сразу несколько важных задач».
Губернатор и стратонавты обсудили важность укрепления позиций России в Арктике, роль Красноярского края в развитии космической отрасли. Также Михаил Котюков рассказал о планах по развитию полярного туризма, отметив, что самый короткий путь на Северный полюс сегодня лежит через Красноярский край.