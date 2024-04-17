В Новосибирске дочери погибшего военного возместят деньги за общежитие

Бабушка сироты Карины Булаевой обратилась к президенту Владимиру Путину. Пенсионерка помогает внучке оплачивать обучение на факультете журналистики в НГПУ — ее отец погиб еще в младенчестве, а мать умерла, когда девочке было 15 лет. О подробностях пишет Сиб.фм.
За обучение бабушке и Карине приходится отдавать более 100 тысяч рублей в год. Бабушка сироты обратилась на прямую линию Владимира Путина.
«Булаевой К. А. было подано заявление о переводе обучающегося на бюджетное место института филологии, массовой информации и психологии направления подготовки “Журналистика, направление: корреспондент средств массовой информации. В 2021/2022 и 2023/2024 учебных годах бюджетные места вуз не получал, что подтверждается приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, — сказано в ответе и.о. ректора НГПУ Алексея Герасёва.
Также в НГПУ добавили, что не могут перевести отличницу на бюджет, так как у них нет свободных мест. Руководитель вуза добавил, что сироте предлагали перевестись на бюджет по наравлению: учитель русского языка и литературы, но Карина отказалась.
Кроме этого, в вузе заверили, что сейчас Карину освободили от оплаты за проживание в общежитии, а затраченную сумму в размере 33 765 рублей компенсируют в счет оплаты за обучение.