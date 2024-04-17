В Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 395 тысяч рублей

Жители Красноярска заплатят почти 400 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства в Центральном районе Красноярска. Об этом сообщили в администрации.
За первый квартал 2024 года в Центральном районе рассмотрели 240 дел на общую сумму штрафов в 395 тысяч рублей.
Чаще всего красноярцы нарушали правила благоустройства — выброс мусора в неположенных местах, повреждение деревьев и газона, самовольное размещение рекламы
и т. п. на 370 тысяч рублей штрафов.
Также за первый квартал было составлено 8 административных материалов за нарушение правил торговли и 18 — за нарушение закона о тишине на сумму 37,5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае в 2024 году планируют благоустроить 137 дворов.