Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 395 тысяч рублей

За нарушение правил благоустройства в Центральном районе Красноярска с начала 2024 года выписано штрафов почти на 400 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Жители Красноярска заплатят почти 400 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства в Центральном районе Красноярска. Об этом сообщили в администрации.

За первый квартал 2024 года в Центральном районе рассмотрели 240 дел на общую сумму штрафов в 395 тысяч рублей.

Чаще всего красноярцы нарушали правила благоустройства — выброс мусора в неположенных местах, повреждение деревьев и газона, самовольное размещение рекламы и т. п. на 370 тысяч рублей штрафов.

Также за первый квартал было составлено 8 административных материалов за нарушение правил торговли и 18 — за нарушение закона о тишине на сумму 37,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае в 2024 году планируют благоустроить 137 дворов.

штрафы