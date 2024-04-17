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«Это убедительная победа»: Дмитрий Асанцев прокомментировал результаты выборов мэра в Новосибирске

Во вторник, 16 апреля 2024 года, в Новосибирске Совет депутатов впервые выбрал мэра города.

Источник: BFM-Новосибирск

Вице-губернатора Максима Кудрявцева поддержали 40 депутатов.

Непрямые выборы предусмотрены законодательством России, Горсовет Новосибирска впервые воспользовался данным правом. Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев отметил, что «опыт оказался удачным»: кандидаты показали осознанные программы, им было задано много вопросов.

Главу Новосибирска депутаты выбирали в ходе тайного голосования. Для победы необходимо было набрать 26 голосов. У Максима Кудрявцева было — 40, у Игоря Украинцева — 3. Два народных избранника бюллетени испортили.

«Я считаю, что это убедительная победа Максима Георгиевича на выборах в Совете депутатов как мэра. Мы обозначили те приоритеты, которые видит депутатский корпус, с точки зрения развития города, и направления, в которых хотелось бы двигаться», — отметил Асанцев.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске опубликовали досье на нового мэра города Кудрявцева.