«Это убедительная победа»: Дмитрий Асанцев прокомментировал результаты выборов мэра в Новосибирске

Вице-губернатора Максима Кудрявцева поддержали 40 депутатов.
Непрямые выборы предусмотрены законодательством России, Горсовет Новосибирска впервые воспользовался данным правом. Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев отметил, что «опыт оказался удачным»: кандидаты показали осознанные программы, им было задано много вопросов.
Главу Новосибирска депутаты выбирали в ходе тайного голосования. Для победы необходимо было набрать 26 голосов. У Максима Кудрявцева было — 40, у Игоря Украинцева — 3. Два народных избранника бюллетени испортили.
«Я считаю, что это убедительная победа Максима Георгиевича на выборах в Совете депутатов как мэра. Мы обозначили те приоритеты, которые видит депутатский корпус, с точки зрения развития города, и направления, в которых хотелось бы двигаться», — отметил Асанцев.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске опубликовали досье на нового мэра города Кудрявцева.