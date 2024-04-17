«Это убедительная победа»: Дмитрий Асанцев прокомментировал результаты выборов мэра в Новосибирске

«Я считаю, что это убедительная победа Максима Георгиевича на выборах в Совете депутатов как мэра. Мы обозначили те приоритеты, которые видит депутатский корпус, с точки зрения развития города, и направления, в которых хотелось бы двигаться», — отметил Асанцев.