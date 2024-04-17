Выдавали себя за банковских сотрудников: похищенные деньги возвратят хабаровчанке

У 64-летней хабаровчанки похитили крупную сумму денег. В ходе расследования установили и привлекли к ответственности владельца банковской карты, на которую перевели средства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К пожилой женщине обратились неизвестные, выдав себя за сотрудников банка. Они похитили у нее около 500 тысяч рублей.
— В ходе расследования удалось установить личность владельца банковской карты, на которую были переведены похищенные средства. Владельцем оказался житель Республики Татарстан, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокурор Индустриального района Хабаровска обратился в суд с иском о взыскании с владельца банковской карты неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Камско-Устьинский районный суд Республики Татарстан удовлетворил требования прокурора.
Теперь прокуратура района контролирует исполнение решения суда.