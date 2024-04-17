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Поиски ушедшей из детского дома девочки в Приморье завершены

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье завершены поиски 14-летней Дианы Т., которая еще 14 апреля ушла из детского дома в Спасске-Дальнем, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что поиски прекращены, сообщили волонтеры ПСО «Примпоиск». Известно, что девочка найдена живой. По традиции, в ПСО подробностей поиска не раскрывают.

«Спасибо большое всем за помощь в поисках и распространение информации», — указано в ТГ-канале (18+) «Примпоиск».

Напомним, девочка-подросток ушла из детского дома несколько дней назад. При этом ребенок, почему-то, оказался совсем без верхней одежды: только шорты, футболка и тапочки. Что стало причиной побега — неизвестно.