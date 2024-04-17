В приморских отделениях МФЦ посетителей с младенцами обслуживают вне очереди

При этом не будет иметь значения, находится ли ребенок вместе с родителем в момент обращения заявителя. Однако приоритетом такой заявитель сможет воспользоваться, только если услуга будет предоставляться непосредственно в отношении или в интересах ребенка и будет предъявлен документ, подтверждающий возраст ребенка.

