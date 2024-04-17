В приморских отделениях МФЦ посетителей с младенцами обслуживают вне очереди

Внесены изменения в стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном на территории Приморского края.
Теперь приоритетным правом обслуживания в МФЦ наравне с гражданами, достигшими возраста 80 лет и старше, обладают заявители с детьми до года.
Ознакомиться с распоряжением правительства Приморского края № 171-рп можно в «Приморской газете» № 28 (2170) на 9-й странице.
При этом не будет иметь значения, находится ли ребенок вместе с родителем в момент обращения заявителя. Однако приоритетом такой заявитель сможет воспользоваться, только если услуга будет предоставляться непосредственно в отношении или в интересах ребенка и будет предъявлен документ, подтверждающий возраст ребенка.