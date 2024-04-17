Жара до 30 градусов и грозы: погода в Казахстане на 17 апреля

Ночью дождь, на западе, юге Акмолинской области гроза, днем на востоке, юге области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области

порывы 15−20 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, днем 12−17 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.