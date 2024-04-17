Жара до 30 градусов и грозы: погода в Казахстане на 17 апреля

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом в северо- западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 16−18 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
Ночью дождь, на западе, юге Акмолинской области гроза, днем на востоке, юге области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области
порывы 15−20 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, днем 12−17 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.
На юге, в горных районах Алматинской области осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 13−18, в горных районах области 5−10 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 16−18 тепла.
На востоке, в горных районах области Жетысу ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 0−5 тепла, днем 15−20, в горных районах области 12 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.
Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на западе, севере области 14, днем 22−27, в горных районах области 19 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.
Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28 тепла. В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 9−14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер юго-западный, южный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 22−27 тепла. В Атырау ясно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9−14, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, днем на северо-западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 25−30, на западе области 22 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 22−24 тепла.
Ночью в северной половине Актюбинской области дождь, гроза, днем на севере, востоке области дождь,
гроза. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура
воздуха ночью 8−13, днем 20−25 тепла. В Актобе переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
Ночью дождь, на севере, востоке, юге Костанайской области гроза, днем на юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13 тепла, днем 13−18, на юге области 21 тепла. В Костанае переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
Ночью дождь, днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, западный 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, днем 12−17 тепла. В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный, западный 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 12−14 тепла.
Ночью на севере Павлодарской области дождь, днем дождь, на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере, западе области 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, днем 13−18 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 15−17 тепла.
Ночью на западе, севере Карагандинской области небольшой дождь, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, днем 15−20 тепла. В Караганде переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
Ночью на западе, севере области Улытау небольшой дождь, днем на севере, в центре области дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 16−21 тепла. В Жезказгане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 19−21 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на севере области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на юге области 9 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 15−20, на востоке области 8 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 0−5, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 18−20 тепла.
Во второй половине дня на западе, северо-западе области Абай кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, днем 17−22 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный ночью 1−6, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 20−22 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 24−29 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.
В горных районах Жамбылской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем в горных районах
области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 3, днем 20−25, на востоке, в горных районах области 17 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.