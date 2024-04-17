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В Новосибирске спасли 1,5-летнего мальчика с клубком артерий в легком

Ребенку сделали операцию Фонтена.

Источник: Соцсети

В Новосибирске хирурги Центра Мешалкина сделали операцию Фонтена годовалому ребенку с единственным желудочком сердца и опасным клубком сосудов в легких. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Год назад у пары из Тувы родился сын Дамир с единственным желудочком сердца. Еще на первом году жизни кардиохирурги новосибирской клиники сделали ему несколько операций по коррекции порока, благодаря которым кровоток из нижней полой вены направили в обход сердца. Завершающую операцию Фонтена планировали сделать в 204 года.

Однако в 1,5 года у мальчика ухудшилось состояние, его сатурация была 70%. Обследования показали, что в легком у ребенка сформировались клубки сросшихся вен и артерий, переплетённых между собой. И-за этого нарушился газообмен и возникла острая нехватка кислорода. Подобное осложнения встречается часто, но у Дамира оно угрожало жизни.

Тогда хирурги решили провести экстренную операции Фонтена. Детям до 2 лет ее проводят крайне редко. Хирургическое вмешательство было выполнено в два этапа. Сатурация ребенка после этого выросла до 85−88%, его выписали домой.

Через полгода мальчика врачи клиники Мешалкина осмотрели его в Кызыле. Сатурация Дамира тогда достигала 96−97%. Ребенок стал самым юным пациентом в истории центра, перенесшим операцию Фонтена.

Напомним, хирурги из Новосибирска спасли мужчину с опухолью мочевого пузыря.