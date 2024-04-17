В Новосибирске спасли 1,5-летнего мальчика с клубком артерий в легком

Однако в 1,5 года у мальчика ухудшилось состояние, его сатурация была 70%. Обследования показали, что в легком у ребенка сформировались клубки сросшихся вен и артерий, переплетённых между собой. И-за этого нарушился газообмен и возникла острая нехватка кислорода. Подобное осложнения встречается часто, но у Дамира оно угрожало жизни.