В Новосибирске спасли 1,5-летнего мальчика с клубком артерий в легком

В Новосибирске хирурги Центра Мешалкина сделали операцию Фонтена годовалому ребенку с единственным желудочком сердца и опасным клубком сосудов в легких. Об этом сообщила пресс-служба клиники.
Год назад у пары из Тувы родился сын Дамир с единственным желудочком сердца. Еще на первом году жизни кардиохирурги новосибирской клиники сделали ему несколько операций по коррекции порока, благодаря которым кровоток из нижней полой вены направили в обход сердца. Завершающую операцию Фонтена планировали сделать в 204 года.
Однако в 1,5 года у мальчика ухудшилось состояние, его сатурация была 70%. Обследования показали, что в легком у ребенка сформировались клубки сросшихся вен и артерий, переплетённых между собой. И-за этого нарушился газообмен и возникла острая нехватка кислорода. Подобное осложнения встречается часто, но у Дамира оно угрожало жизни.
Тогда хирурги решили провести экстренную операции Фонтена. Детям до 2 лет ее проводят крайне редко. Хирургическое вмешательство было выполнено в два этапа. Сатурация ребенка после этого выросла до 85−88%, его выписали домой.
Через полгода мальчика врачи клиники Мешалкина осмотрели его в Кызыле. Сатурация Дамира тогда достигала 96−97%. Ребенок стал самым юным пациентом в истории центра, перенесшим операцию Фонтена.
Напомним, хирурги из Новосибирска спасли мужчину с опухолью мочевого пузыря.