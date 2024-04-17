Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым в Хабаровске

Рост числа самозанятых граждан в регионе объясняется также успешными предпринимательскими идеями. Например, Оксаны Трефиловой, которая в 2022 году зарегистрировалась как самозанятая и построила двухэтажную зоогостиницу, получив поддержку фонда на развитие своего бизнеса. За последние два года хозяйка мини-гостиницы получила два льготных займа на обустройство вольеров для собак и замену электропроводки на общую сумму 450 тысяч рублей. В планах будущего — оснащение гостиницы видеокамерами.