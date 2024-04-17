Центр «Мой бизнес» помогает самозанятым в Хабаровске

В Хабаровском крае за последний год число самозанятых граждан увеличилось на 21,7 тысячи человек, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба правительства края.
Самозанятые граждане получают различные виды поддержки, включая финансовую поддержку через льготные микрозаймы. За первый квартал 2024 года фонд поддержки малого предпринимательства предоставил микрозаймы на сумму 1,65 миллиона рублей пятерым самозанятым гражданам.
«Ставки для самозанятых в фонде варьируются в пределах 5−10% годовых», — сообщила директор фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова.
Рост числа самозанятых граждан в регионе объясняется также успешными предпринимательскими идеями. Например, Оксаны Трефиловой, которая в 2022 году зарегистрировалась как самозанятая и построила двухэтажную зоогостиницу, получив поддержку фонда на развитие своего бизнеса. За последние два года хозяйка мини-гостиницы получила два льготных займа на обустройство вольеров для собак и замену электропроводки на общую сумму 450 тысяч рублей. В планах будущего — оснащение гостиницы видеокамерами.
Для самозанятых граждан, у которых не хватает обеспечения, Гарантийный фонд края предлагает поручительство по кредитам и займам на сумму до 2,5 миллионов рублей на максимальный срок 5 лет.