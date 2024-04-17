В Новосибирске опубликовали программу парада победы 9 мая 2024

Опубликована программа Парада Победы 9 Мая 2024 в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «atas.info».
В Новосибирске масштабно отпразднуют День Победы 9 мая 2024 года. В рамках торжеств запланирован салют, проведение эстафет и показ патриотических фильмов. Также пройдут акции «Сад памяти» и «Свеча памяти».
8 и 14 мая на бульваре Победы в Ленинском районе состоится акция «Сад памяти». Будут высажены тысячи кустарников в честь погибших в Великой Отечественной войне. Подробнее об акции, датах и местах проведения можно узнать на интерактивной карте на сайте «Сад памяти».
8 мая в 22:00 стартует акция «Свеча памяти». Новосибирцы зажгут свечи в парках, чтобы почтить память героев. Участвовать в акции может любой желающий. Если не получается прийти на центральную площадку, можно зажечь свечу у окна своего дома.
День Победы 9 мая. В этот день состоятся следующие мероприятия:
— В 09:15 состоится церемония возложения цветов к бюсту легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.
— В 10:00 на главной городской площади — площади Ленина — состоится торжественный военный парад Сибирского гарнизона.
— В полдень на Монументе Славы пройдет митинг и церемония возложения венков к Вечному огню.
— С 12:00 до 17:00 в Доме культуры имени Маяковского будет организована праздничная программа с показом патриотических фильмов.
— С 12:00 до 16:00 в городе пройдёт традиционная эстафета памяти маршала Александра Покрышкина, в которой примут участие школьники, студенты и курсанты военных училищ.
— Также в полдень в Академгородке состоится шахматный турнир под названием «Академгородок — Новосибирск».
— В 14:00 губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска возложат венки и цветы к мемориалу «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.
— С 18:00 до 22:00 на площади Ленина развернётся праздничный концерт.
— Кульминацией празднования станет салют и артиллерийские залпы, которые будут произведены с площадки у оперного театра и на набережной Оби в
Помимо официальных торжеств, День Победы будет отмечен в школах, библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях. В городских парках пройдут тематические программы под общим названием «Залпы Победы».