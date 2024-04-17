В Новосибирске опубликовали программу парада победы 9 мая 2024

8 и 14 мая на бульваре Победы в Ленинском районе состоится акция «Сад памяти». Будут высажены тысячи кустарников в честь погибших в Великой Отечественной войне. Подробнее об акции, датах и местах проведения можно узнать на интерактивной карте на сайте «Сад памяти».