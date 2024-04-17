Сергей Кравчук: Школьники и педагоги Хабаровска в очередной раз уверенно заявили о себе на всю страну

Ученик седьмого класса Экономической гимназии Хабаровска Артем Горбуля стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию среди учащихся 9-х классов. Несмотря на юный возраст, Артем смог «обойти» своих конкурентов среди старших классов. Финал состязаний проходил в Пскове. Триумфатора и его семью лично поздравил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
На прием к главе краевой столицы вместе с Артемом были приглашены его родители, брат и сестра.
«Благодарю вас за воспитание сына. Вы и педагоги внесли большой вклад в его развитие. Такие ребята, как Артем, прославляют наш город. Наши ученики и наставники составляют достойную конкуренцию представителям других регионов, а зачастую показывают более высокий уровень, чем их оппоненты. Артем был на два года младше своих соперников, тем не менее, смог добыть победу для Хабаровска. Очень рад, что вы сегодня пришли всей семьей. Этот год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Горжусь, что в нашем городе есть такие прекрасные семьи, как ваша. Желаю дальнейших успехов и всего хорошего Артему и вам», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Меня тепло встретили в родном Хабаровске. Было очень приятно. Все одноклассники и учителя поздравили с победой. Постараюсь и впредь радовать земляков своими достижениями», — поделился победитель Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Артем Горбуля.
«Мы стараемся уделять большое внимание педагогам — в том числе, улучшаем быт учителей. Ежегодно молодым специалистам предоставляется служебное жилье. Прошлый год президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом педагога и наставника. В честь этого, а также юбилея краевой столицы мы вручили 15 комплектов ключей лучшим педагогам. В этом году мы продолжим обеспечивать учителей служебными квартирами. Также для того чтобы сотрудникам отрасли “Образование” было приятно и комфортно работать, мы проводим ремонты в школах, закупаем новое оборудование. Так, в краевой столице реконструируют общеобразовательные учреждения в рамках президентской программы “Модернизация школьных систем образования”. В порядок уже приведена пятьдесят восьмая школа, сейчас работы ведутся в тринадцатой. В школе № 39 идет капитальный ремонт за счет бюджета города», — прокомментировал Сергей Кравчук.