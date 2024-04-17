Аэропорты севера Хабаровского края закрыты из-за снегопада

— Аэропорт Охотска пока закрыт до 12.00 17 апреля. Там идет расчистка полосы. Но мы запланировали на сегодня выполнение рейсов 401 за 14 апреля и 15 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск. Пассажиры, которые летят в Охотск, долетят до Николаевска-на-Амуре и там будут ожидать очистки полосы. Рейс 401 за 16 апреля, а также рейсы 401 и 402 за 17 апреля будут выполнены в порядке очередности и перенесены на 18 апреля, — уточнили в пресс-службе «ХабАвиа».