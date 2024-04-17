«Срочно приезжайте, мы нашли вам почку»: врачи Красноярской краевой больницы спасли умиравшего 17 лет мужчину

— Я работал на железной дороге, монтером пути. У нас сразу за рекой Маной, в двух километрах, станция Мана — вот там я 17 лет трудился. В 2005 году поехал на очередную медицинскую комиссию, с этим на жд все строго. Сначала сдал анализы, прошел врачей, уже вечером собрался уходить. И вдруг меня останавливает терапевт с растерянными глазами. Прежде я никогда не видел, чтобы доктора так тревожились. Меня завели в кабинет, давай спрашивать: «Как вы себя чувствуете?». А я ничего не ощущал такого, чтобы беспокоиться. Меня оставили на ночь в больнице, с утра снова сдал анализы.