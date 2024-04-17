Сергей Кравчук: «Такие ребята прославляют наш город»

— Благодарю вас за воспитание сына. Вы и педагоги внесли большой вклад в его развитие. Такие ребята, как Артем, прославляют наш город. Наши ученики и наставники составляют достойную конкуренцию представителям других регионов, а зачастую показывают более высокий уровень, чем их оппоненты. Артем был на два года младше своих соперников, тем не менее, смог добыть победу для Хабаровска. Очень рад, что вы сегодня пришли всей семьей. Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горжусь, что в нашем городе есть такие прекрасные семьи, как ваша. Желаю дальнейших успехов и всего хорошего Артему и вам, — обратился к мальчику и его родным мэр Хабаровска Сергей Кравчук.