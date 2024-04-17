Сергей Кравчук: «Такие ребята прославляют наш город»

Учащиеся хабаровских школ ежегодно демонстрируют свои знания на самом высоком уровне, становясь финалистами и лауреатами олимпиад всероссийского масштаба. Это, конечно же, говорит о качестве среднего образования в краевой столице. 17 апреля мэр Хабаровска Сергей Кравчук пригласил в администрацию и поздравил очередного победителя. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ученик седьмого класса Экономической гимназии Артем Горбуля занял первое место в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию среди учащихся девятых классов. Финал состязаний проводили в Пскове. Вместе с Артемом на приеме у градоначальника присутствовали его родители, брат и сестра.
— Благодарю вас за воспитание сына. Вы и педагоги внесли большой вклад в его развитие. Такие ребята, как Артем, прославляют наш город. Наши ученики и наставники составляют достойную конкуренцию представителям других регионов, а зачастую показывают более высокий уровень, чем их оппоненты. Артем был на два года младше своих соперников, тем не менее, смог добыть победу для Хабаровска. Очень рад, что вы сегодня пришли всей семьей. Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горжусь, что в нашем городе есть такие прекрасные семьи, как ваша. Желаю дальнейших успехов и всего хорошего Артему и вам, — обратился к мальчику и его родным мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Школьник доволен своей победой, считает ее стимулом для дальнейшего роста и совершенствования.
— Меня тепло встретили в родном городе. Поздравили одноклассники и учителя. Постараюсь и впредь радовать земляков своими достижениями, — сказал Артем Горбуля.
— Мы стараемся уделять большое внимание педагогам. В том числе, улучшаем быт учителей. Ежегодно молодым специалистам предоставляется служебное жилье. Прошлый год президент России Владимир Путин объявлял Годом педагога и наставника. В честь этого, а также по случаю юбилея краевой столицы мы вручили лучшим педагогам 15 комплектов ключей от квартир. В этом году мы продолжим создавать достойные жилищные условиями для учителей. Чтобы сотрудникам отрасли было приятно и комфортно работать, мы ремонтируем школы, закупаем новое оборудование. Например, в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования» мы привели в порядок школу № 58, сейчас ведем работы в тринадцатой. В школе № 39 делаем капитальный ремонт за счет бюджета города, — отметил Сергей Кравчук.