Иркутск готовится праздновать 79 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в праздничном шествии в этом году примут участие 19 парадных расчётов.
— Иркутские суворовцы впервые откроют торжественное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной Войне. — утверждают в правительстве Иркутской области.
В числе задействованных расчётов также будет механизированная колонна, в её состав войдут 11 единиц техники. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске пройдут масштабные учения Росгвардии с 16 по 17 апреля.