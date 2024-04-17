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Иркутск готовится праздновать 79 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Уже с 3 мая в центре города начнутся репетиции ежегодного парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в праздничном шествии в этом году примут участие 19 парадных расчётов.

— Иркутские суворовцы впервые откроют торжественное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной Войне. — утверждают в правительстве Иркутской области.

В числе задействованных расчётов также будет механизированная колонна, в её состав войдут 11 единиц техники. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске пройдут масштабные учения Росгвардии с 16 по 17 апреля.