Турнир памяти хоккеистов «Амура» состоится в Хабаровске

Но в 2024 году руководство клуба решило посвятить турнир не только ему, но и другим скоропостижно ушедшим из жизни игрокам и воспитанникам хабаровского хоккея. Особенно организаторы хотят почтить память бывшего капитана хоккейного клуба «Амур» Дмитрия Тарасова, скончавшегося в прошлом году.



Вход на все матчи свободный, со стороны магазина «AmurShop» (вход в бывший ресторан «Овертайм»). Официальное открытие турнира состоится 18 апреля на тренировочном поле «Платинум Арены» в 19:45.