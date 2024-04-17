Турнир памяти хоккеистов «Амура» состоится в Хабаровске

Хоккейный клуб «Амур» проведет в Хабаровске турнир «Мы помним», посвященный воспитанникам клуба Дмитрию Тарасову и Дмитрию Учайкину. В мероприятии примут участие шесть клубов Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сильнейшего в «Платинум Арене» с 18 по 20 апреля выявят команды «Вулкан», «CROSSROAD», «ДПС», «Амур 96/97», «ДВГАФК» и «Союз». Соревнования пройдут в шестой раз, они ежегодно собирают самые сильные хоккейные команды Дальнего Востока. Изначально мероприятие называлось «Турнир памяти Дмитрия Учайкина “19. Мы помним” и был посвящено воспитаннику хабаровской школы хоккея, экс-игроку “Амура”. Он умер в 2013 году после последствий травмы от силового приема во время игры.
Но в 2024 году руководство клуба решило посвятить турнир не только ему, но и другим скоропостижно ушедшим из жизни игрокам и воспитанникам хабаровского хоккея. Особенно организаторы хотят почтить память бывшего капитана хоккейного клуба «Амур» Дмитрия Тарасова, скончавшегося в прошлом году.
Вход на все матчи свободный, со стороны магазина «AmurShop» (вход в бывший ресторан «Овертайм»). Официальное открытие турнира состоится 18 апреля на тренировочном поле «Платинум Арены» в 19:45.