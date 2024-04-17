В Хабаровске открыли мемориальные доски погибшим военнослужащим Росгвардии

«Военнослужащие, в память о которых мы сегодня открыли эту мемориальную доску, с честью и до конца выполняли поставленную задачу. Несмотря на то, что их нет рядом, они навсегда останутся в наших сердцах. Мы оказываем всевозможную помощь родственникам тех, кто отдал жизнь за светлое будущее нашей страны», — отметил генерал-лейтенант Алексей Калуга, обращаясь к участникам церемонии.