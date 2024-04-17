В Хабаровске открыли мемориальные доски погибшим военнослужащим Росгвардии

В батальоне охраны и обеспечения Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось открытие памятной доски с тремя портретами военнослужащих, павших при выполнении воинского долга в разные годы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВО ВНГ РФ.
На церемонии открытия присутствовали временно исполняющий обязанности командующего Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Калуга, председатель региональной ветеранской организации войск правопорядка полковник запаса Вадим Голубев, личный состав и командир батальона майор Борис Коваленко, родные и близкие старшего прапорщика Максима Николаевича Косикова, погибшего в 2022 году в ходе специальной военной операции.
На мемориальной доске изображены портреты трех военнослужащих, навечно зачисленных в списки войсковой части 7482, дислоцирующейся в Хабаровске. Командир взвода Владимир Доминикович Реут в 1927 году пал смертью храбрых при разгроме банды Попова в улусе Нелькан Якутской ССР (посмертно награжден орденом Красного Знамени). Младший сержант Олег Юрьевич Юрков в составе сводного батальона погиб в бою с экстремистами в городе Грозный во время первой чеченской кампании (посмертно награжден орденом Мужества). Старший прапорщик Максим Николаевич Косиков, выполняя боевые задачи СВО на территории Донбасса, попал под артиллерийский обстрел и, накрыв собой товарища, получил ранение несовместимое с жизнью (посмертно награжден орденом Мужества).
«Военнослужащие, в память о которых мы сегодня открыли эту мемориальную доску, с честью и до конца выполняли поставленную задачу. Несмотря на то, что их нет рядом, они навсегда останутся в наших сердцах. Мы оказываем всевозможную помощь родственникам тех, кто отдал жизнь за светлое будущее нашей страны», — отметил генерал-лейтенант Алексей Калуга, обращаясь к участникам церемонии.
В этот же день была открыта мемориальная табличка на фасаде здания, где проходил службу старший прапорщик Максим Косиков.
«Наши военнослужащие до последней минуты оставались верны присяге, воинскому долгу, народу и Отечеству. Наша задача — сохранить историю об их подвиге и передавать из поколения в поколение, чтобы память о них жила вечно», — сказал командир батальона охраны и обеспечения майор Борис Коваленко.