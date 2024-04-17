В Красноярске готовятся к расширению улицы Стасовой. Об этом сообщили в мэрии.
«Планируется построить дорогу по ул. Стасовой до ул. Становой и реконструировать участок ул. Стасовой от ул. Чернышёва до Плодово-Ягодной станции. Реализация этих двух проектов позволит разгрузить движение в Октябрьском районе, обеспечив транспортную связь построенных там жилых комплексов, а также снизив нагрузку на Ботанический бульвар и ул. Попова со стороны посёлка Овинный. При этом, здесь будет организовано движение общественного городского транспорта», — рассказали в администрации.
Проект дороги уже готов. Специалисты прорабатывают проект межевания территории. Эту работу проведут до июля.
Также завершается проектирование реконструкции улицы Стасовой от улицы Чернышёва до Плодово-Ягодной станции.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закроют привокзальную площадь. Это необходимо для работ по строительству городского метро.