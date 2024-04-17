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В Красноярске готовятся к расширению улицы Стасовой

Специалисты прорабатывают проект межевания территории для новой дороги.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске готовятся к расширению улицы Стасовой. Об этом сообщили в мэрии.

«Планируется построить дорогу по ул. Стасовой до ул. Становой и реконструировать участок ул. Стасовой от ул. Чернышёва до Плодово-Ягодной станции. Реализация этих двух проектов позволит разгрузить движение в Октябрьском районе, обеспечив транспортную связь построенных там жилых комплексов, а также снизив нагрузку на Ботанический бульвар и ул. Попова со стороны посёлка Овинный. При этом, здесь будет организовано движение общественного городского транспорта», — рассказали в администрации.

Проект дороги уже готов. Специалисты прорабатывают проект межевания территории. Эту работу проведут до июля.

Также завершается проектирование реконструкции улицы Стасовой от улицы Чернышёва до Плодово-Ягодной станции.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закроют привокзальную площадь. Это необходимо для работ по строительству городского метро.