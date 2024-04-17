Мэр одного из районов Приангарья засудил мужчину за гневный комментарий

Судебные приставы обязали мужчину удалить гневный комментарий в социальных сетях про мэрию одного из районов Иркутской области. Житель одного из посёлков некультурно выражался, оскорблял главу местной администрации и обвинял его в воровстве.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, глава решил обратиться в суд, утверждая, что своими высказываниями мужчина опорочил честь, достоинство и деловую репутацию градоначальника. Иск был удовлетворён.
Судебные приставы незамедлительно вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства. Также они рассказали ему о последствиях неисполнения решения суда. Должник выполнил обязательства и возместил моральный вред в размере 112 тысяч рублей.