Ремонт дорог большими асфальтовыми картами начался в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, работы будут проводить до конца весенне-летнего сезона при положительных температурах и отсутствии осадков. Вести их будут как в дневное, так и в ночное время. Ремонт большими картами предполагает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия. Такой метод является более долговечным по сравнению со струйно-инъекционным.