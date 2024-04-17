Ремонт дорог большими асфальтовыми картами начался в Иркутске с 15 апреля. Накануне таким способом уже привели в порядок дороги на улицах Лебедева-Кумача и Ширямова, а также в Диспетчерском проезде и на участке улицы Байкальская в районе дома номер 203Б.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, работы будут проводить до конца весенне-летнего сезона при положительных температурах и отсутствии осадков. Вести их будут как в дневное, так и в ночное время. Ремонт большими картами предполагает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия. Такой метод является более долговечным по сравнению со струйно-инъекционным.
В ближайшее время ремонт дорог большими картами проведут на улицах Улан-Баторская, Гагарина, Аносова, Маршала Конева, Советская, 2-я Железнодорожная, Геологов, Петрова, Кожзаводская, Челябинская, Партизанская, 8-го Марта, Партизанская, Мельничная и Рабочего Штаба, а также в переулках Гаражный и Большевистский.