Температура до +9 градусов ожидается в Иркутской области 17 апреля

В столице Приангарья немного похолодает. Еще во вторник столбики термометров показывали +16 градусов, а уже сегодня синоптики прогнозируют +9 градусов. Рассказываем, какая будет погода в Иркутске 17 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 17 апреля 2024
— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В северных районах Приангарья местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, а в западных районах восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Возможны порывы до 14 м/с. Температура +4…+9 градусов, при облачной погоде −1…-6 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 17 апреля 2024 года будет без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, столбики термометров покажут +7…+9 градусов.
Кроме того, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. На дорогах области местами гололедица.