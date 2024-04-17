Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видеокамеры установят в Хабаровске в местах высадки цветов

Цветы уже высадили в грунт, предполагается, что к 1 мая тюльпаны уже распустятся.

Источник: РИА "Новости"

Видеокамеры установят в Хабаровске в местах высадки цветов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Цветы уже высадили в грунт, предполагается, что к 1 мая тюльпаны уже распустятся.

Чтобы исключить воровство цветов, на месте их высадки будут установлены камеры видеонаблюдения. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Видеокамеры установят также на городских рудах, на Комсомольской площади, на развязке в районе улицы большой, где в скором времени будут высажены розы.

Отмечается, что после того как тюльпаны отцветут, специалисты предприятия их выкопают, а на клумбах высадят однолетние цветы.

связь