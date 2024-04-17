Видеокамеры установят в Хабаровске в местах высадки цветов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Цветы уже высадили в грунт, предполагается, что к 1 мая тюльпаны уже распустятся.
Чтобы исключить воровство цветов, на месте их высадки будут установлены камеры видеонаблюдения. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Видеокамеры установят также на городских рудах, на Комсомольской площади, на развязке в районе улицы большой, где в скором времени будут высажены розы.
Отмечается, что после того как тюльпаны отцветут, специалисты предприятия их выкопают, а на клумбах высадят однолетние цветы.