Врач назвала безопасную дозу кофе в день

Специалист рассказала, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления, в среднем на восемь миллиметров ртутного столба, потому что кофеин расширяет основную массу сосудов, а в кишечнике и головном мозге сужает. Еще кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина.