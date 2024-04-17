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Врач назвала безопасную дозу кофе в день

Здоровый взрослый человек может выпивать без ущерба для здоровья четыре чашки американо в день, беременные — две чашки. Об этом в Международный день кофе рассказала РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова, передает Tengri Life.

Источник: Freepik

По ее словам, реакции организма на кофеин индивидуальны и зависят от генетических особенностей метаболизма кофеина. Кто-то нормально переносит четыре чашки, так как кофеин быстро распадается, например, за два часа.

«А кому-то и одной чашки хватит для возникновения неприятных ощущений и бессонницы из-за длительного метаболизма кофеина, например, восемь часов. Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна».

отметила нутрициолог.

Специалист рассказала, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления, в среднем на восемь миллиметров ртутного столба, потому что кофеин расширяет основную массу сосудов, а в кишечнике и головном мозге сужает. Еще кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина.

«При пониженном давлении от кофеина может улучшиться самочувствие. Но если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом либо сократить его потребление до двух чашек в день».

посоветовала врач.

Нутрициолог также отметила, что при повышенном давлении не стоит пить напитки с кофеином перед тренировками, активностью, посещением бани, сауны.

«Однако у тех, кто регулярно пьет напитки с кофеином, вырабатывается толерантность, в результате чего кофеин не оказывает влияния на давление».

пояснила Владимирова.
здоровье