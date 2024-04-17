Уже не передумают: в Хабаровске приняли решение о проведении демонстрации на 1 Мая

Напомним, что в прошлом году демонстрацию на 1 Мая в Хабаровске тоже отменили. Тогда решение было принято в связи с санкциями против России. В приоритете оказалась поддержка трудящихся в новых экономических условиях, а проведение подобных праздников отошло на второй план. Почему не будет шествия на 1 Мая в Хабаровске в 2024 году, пока неизвестно.