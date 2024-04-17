Уже не передумают: в Хабаровске приняли решение о проведении демонстрации на 1 Мая

Традиционно на 1 Мая в городах России проходят демонстрации трудовых коллективов. Масштабные и яркие шествия уже стали неотъемлемой частью праздника, но из-за нагрянувшей пандемии, а следом и развернувшихся в мире событий массовые мероприятия стали проводить реже. «Комсомолка» узнала, будет ли демонстрация на 1 Мая в Хабаровске в 2024 году и какие мероприятия подготовили для жителей ко Дню Весны и Труда.
ДЕМОНСТРАЦИЯ 1 МАЯ 2024 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Шествие трудовых коллективов на 1 Мая принято считать главным событием праздника. Поэтому многие задаются резонным вопросом — состоится ли первомайская демонстрация в Хабаровске в 2024 году. На этот вопрос «Комсомолке» ответили в краевом объединении организаций профсоюзов.
— Шествия на 1 Мая в Хабаровске не будет. Вместо этого мы проведем локальные мероприятия. Они пройдут как онлайн, так и в трудовых коллективах. Состоятся собрания, встречи с руководителями предприятий и министрами для обсуждения социально-трудовых вопросов. Запланированы также молодежные акции, — сказала «КП» — Хабаровск" председатель профсоюзного объединения организаций в крае Галина Кононенко.
Несмотря на отмену шествия, жителям города скучать не придется. Для них уже подготовили программу мероприятий, которые пройдут в разных районах Хабаровска.
Напомним, что в прошлом году демонстрацию на 1 Мая в Хабаровске тоже отменили. Тогда решение было принято в связи с санкциями против России. В приоритете оказалась поддержка трудящихся в новых экономических условиях, а проведение подобных праздников отошло на второй план. Почему не будет шествия на 1 Мая в Хабаровске в 2024 году, пока неизвестно.
Стоит отметить, что впереди у хабаровчан еще много интересных событий. 9 мая в городе состоится парад в честь Дня Победы, а уже 10 мая откроется традиционная ярмарка «АмурФест. Весна».