Из кузбасской деревни вновь эвакуировали 30 людей из-за паводка

Как сообщает глава Чебулинского округа Наталья Воронина, в деревне Кураково эвакуировали 30 человек из-за паводка. Все они разместились у родственников. Из-за ледяного затора на реке Кия произошло подтопление 31 дома (16 жилых).
В безопасное место переместили и сельскохозяйственных животных. Спасатели помогают владельцам домов перемещать технику и мебель, имущество на верхние этажи домовладений. На месте работают все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Движения воды мониторят, в том числе с использованием квадрокоптеров. В готовности находится два пункта временного размещения общей вместимостью 420 человек.
Если вам достоверно известно о людях, нуждающихся в помощи в зоне подтопления, сообщите эту информацию с адресной привязкой по телефонам ЕДДС 112, 6−12−22.
Также о последствиях паводка в Усть-Кабырзе Таштагольского района, где топило больше 40 домов по крыши, мы писали отдельно.