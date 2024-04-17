Из кузбасской деревни вновь эвакуировали 30 людей из-за паводка

В безопасное место переместили и сельскохозяйственных животных. Спасатели помогают владельцам домов перемещать технику и мебель, имущество на верхние этажи домовладений. На месте работают все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Движения воды мониторят, в том числе с использованием квадрокоптеров. В готовности находится два пункта временного размещения общей вместимостью 420 человек.