Жителей Новосибирска стали почти на 65% чаще обманывать в мессенджерах

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД, в области по итогам первого квартала зарегистрировали 206 случаев, когда местные жители попадались на мошенников через мессенджеры. Это на 64,8% больше, чем за такой же период 2023 года.