В МЧС рассказали, в каких районах ввели особый противопожарный режим в НСО

В ГУ МЧС по НСО рассказали, что в апреле в регионе уже зафиксировали 22 термоточки. 16 из них расположены всего в пяти километрах от населенных пунктов. Это показатель того, что местные жители уже начали сжигать сухую траву, очищая территорию.