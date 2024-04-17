В МЧС рассказали, в каких районах ввели особый противопожарный режим в НСО

Стало известно, в каких именно районах Новосибирской области ввели особый противопожарный режим. Их перечислили в ГУ МЧС по региону.
Особый противопожарный режим действует в ряде южных районов. Это Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский и Чизтоозерный районы. Кроме того, особый противопожарный режим ввели в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и рабочем поселке Кольцово. В остальных районах он начнет действовать с 19 апреля.
В ГУ МЧС по НСО рассказали, что в апреле в регионе уже зафиксировали 22 термоточки. 16 из них расположены всего в пяти километрах от населенных пунктов. Это показатель того, что местные жители уже начали сжигать сухую траву, очищая территорию.
Особый противопожарный режим запрещает разведение костров и сжигание травы. Это вынужденная мера — необходима для предотвращения ландшафтных пожаров. Действовать особый противопожарный режим в регионе будет до 13 мая.
За нарушение режима законом предусмотрены штрафы.
— Штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей при условии, что нарушение не привело к возникновению пожара, уничтожению чужого имущества или причинению вреда здоровью. А на юридическое лицо — от 400 до 800 тысяч рублей, — уточнили в ГУ МЧС по НСО.