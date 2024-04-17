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В Алматы начали обработку против клещей: когда, как и где, рассказали в акимате

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. Первый тур противоклещевой обработки лесных массивов стартовал в Алматы, рассказала заместитель директора центра дезинфекции по городу Алматы Айнура Аккошкарова.

Источник: Sputnik.kz

«Дезинсекционные мероприятия будут проводиться в сухую, не дождливую погоду согласно графику, с 1 по 28 апреля. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами в мае-июне пройдет второй тур».

отметила она.

По словам Аккошкаровой, дезинфекционные бригады состоят из опытных сотрудников с многолетним опытом.

«Все сотрудники подготовлены, постоянно проходят инструктажи по технике и охране труда на производстве, по соблюдению мер индивидуальной и общественной безопасности. Проведена вакцинация сотрудников, участвующих в проведении противоклещевых мероприятий».

уточнила она.

Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат «Дельтекс SC 10», который относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (4 класс).

«Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных», — подчеркнула Аккошкарова.

Она добавила, что обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка!».

Где завершили дезинсекцию в Алматы

На сегодняшний день завершены работы в городских парках, скверах следующих районов:

  • Алатауский район — 2,930 га;
  • Алмалинский район — 46,700 га;
  • Ауэзовский район — 17,970 га;
  • Бостандыкский район — 156,000 га;
  • Жетысуский район — 50,050 га;
  • Наурызбайский район — 9,716 га.

В городских парках Медеуского района, отметила Аккошкарова, обработаны 31,990 гектара, но работы не завершены.

Площадь 12 обработанных участков в Турксибском районе составила — 20,200 гектара (работы не завершены).

Где в Алматы травят клещей

Начаты работы, отметили в акимате, в лесных парках города:

  • в Бостандыкском районе обработаны участки лесного парка Алмаарасанское ущелье — 154,438 га;
  • в Медеуском районе обработаны участки лесного парка «Медеу» — 451,500 га.

По данным акимата Алматы, обработанные площади составляют.

  • городские парки, скверы — 335,556 га из 461,636 га;
  • лесные /горные/ парки — 605,938 га из 1904,924 га.

Соблюдать технику безопасности

Эпидемиологи рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;
  • не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;
  • после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.

экология