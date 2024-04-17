В Алматы начали обработку против клещей: когда, как и где, рассказали в акимате

«Дезинсекционные мероприятия будут проводиться в сухую, не дождливую погоду согласно графику, с 1 по 28 апреля. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами в мае-июне пройдет второй тур».
По словам Аккошкаровой, дезинфекционные бригады состоят из опытных сотрудников с многолетним опытом.
«Все сотрудники подготовлены, постоянно проходят инструктажи по технике и охране труда на производстве, по соблюдению мер индивидуальной и общественной безопасности. Проведена вакцинация сотрудников, участвующих в проведении противоклещевых мероприятий».
Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат «Дельтекс SC 10», который относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (4 класс).
«Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных», — подчеркнула Аккошкарова.
Она добавила, что обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка!».
Где завершили дезинсекцию в Алматы
На сегодняшний день завершены работы в городских парках, скверах следующих районов:
- Алатауский район — 2,930 га;
- Алмалинский район — 46,700 га;
- Ауэзовский район — 17,970 га;
- Бостандыкский район — 156,000 га;
- Жетысуский район — 50,050 га;
- Наурызбайский район — 9,716 га.
В городских парках Медеуского района, отметила Аккошкарова, обработаны 31,990 гектара, но работы не завершены.
Площадь 12 обработанных участков в Турксибском районе составила — 20,200 гектара (работы не завершены).
Где в Алматы травят клещей
Начаты работы, отметили в акимате, в лесных парках города:
- в Бостандыкском районе обработаны участки лесного парка Алмаарасанское ущелье — 154,438 га;
- в Медеуском районе обработаны участки лесного парка «Медеу» — 451,500 га.
По данным акимата Алматы, обработанные площади составляют.
- городские парки, скверы — 335,556 га из 461,636 га;
- лесные /горные/ парки — 605,938 га из 1904,924 га.
Соблюдать технику безопасности
Эпидемиологи рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;
- не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;
- после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.