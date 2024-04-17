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На Пасху перекроют движение в центре Владивостока: время и адреса

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ФедералПресс. Во Владивостоке во время празднования светлой Пасхи будет перекрыто движение в центре города из-за крестного хода. Ограничения будут действовать с 16 до 17 часов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в мэрии города, традиционно празднование Пасхи начнется с крестного хода, который пройдет от собора Покрова Пресвятой Богородицы до центральной площади.

На время проведения крестного хода будет введено ограничение на движение и парковку автотранспорта по следующим адресам:

на улице Светланской: от пересечения с Алеутской до пересечения с Уборевича; на Океанском проспекте: от Светланской до Октябрьской и переулка Павленко.

Автомобилисты смогут проехать по улицам Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной и Уборевича.

Напомним, в Приморье может появиться новая скоростная дорога. Согласно проекту, ее запуск состоится в 2028 году.