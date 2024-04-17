На Пасху перекроют движение в центре Владивостока: время и адреса

Как сообщили в мэрии города, традиционно празднование Пасхи начнется с крестного хода, который пройдет от собора Покрова Пресвятой Богородицы до центральной площади.
На время проведения крестного хода будет введено ограничение на движение и парковку автотранспорта по следующим адресам:
на улице Светланской: от пересечения с Алеутской до пересечения с Уборевича; на Океанском проспекте: от Светланской до Октябрьской и переулка Павленко.
Автомобилисты смогут проехать по улицам Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной и Уборевича.
Напомним, в Приморье может появиться новая скоростная дорога. Согласно проекту, ее запуск состоится в 2028 году.