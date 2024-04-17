В Хабаровске погасили марку, выпущенную в честь 50-летия БАМа

На конверте с юбилейной маркой поставили специальный штамп с датой, он действует один день. На нем расписались участники церемонии. Гашение марки связывает города, через которые проходит БАМ. Первыми поставили штамп в Хабаровске.
— В этом году празднуем юбилей БАМа — это не просто железная дорога, а уникальный объект для нашей страны. В его строительстве принимало участие много жителей России. Марка — дань памяти всем ветеранам, которые строили магистраль. Сейчас мы приступили к строительству второй очереди БАМа — это исторический момент. Надо увеличить грузовые пути на территории Сибири и Дальнего Востока — такое поручение дает президент Владимир Путин, — рассказала «РГ» заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Марка, погашенная специальным штемпелем в день выпуска, приобретает филателистическую ценность. На ней изображен логотип документального проекта о людях, строивших БАМ. Общий тираж — 72 тысячи экземпляров.
— Юбилейные знаки почтовой оплаты выпускаются только в связи с 50-летием и 100-летием событий. Штемпель будет несколько дней храниться на главпочтамте, все желающие могут прийти и погасить свои марки. В память об этом событии, — объяснил региональный управляющий УФПС Хабаровского края Евгений Луконькин.