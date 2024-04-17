В Хабаровске погасили марку, выпущенную в честь 50-летия БАМа

— В этом году празднуем юбилей БАМа — это не просто железная дорога, а уникальный объект для нашей страны. В его строительстве принимало участие много жителей России. Марка — дань памяти всем ветеранам, которые строили магистраль. Сейчас мы приступили к строительству второй очереди БАМа — это исторический момент. Надо увеличить грузовые пути на территории Сибири и Дальнего Востока — такое поручение дает президент Владимир Путин, — рассказала «РГ» заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.