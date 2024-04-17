Жильцов домов по улице Волочаевской в Хабаровске замучили шумом со стройплощадки

Напомним, работы на участке начались без разрешения на строительство. Документы были получены застройщиком после того, как был залит фундамент. Остались открытыми вопросы касательно недостоверной информации в проекте межевания: участок под строительство неожиданно прирос квадратами, а территория дома № 184, по данным мэрии, якобы снята с учета. Согласно информации Росреестра, участок до сих пор на учете, никто его не снимал.