Жильцов домов по улице Волочаевской в Хабаровске замучили шумом со стройплощадки

Жильцы дома просыпаются под грохот и крики, и с тем же звуковым фоном проводят вечера. Жильцам обещали, что работы на стройплощадке будут начинаться в 9:00, однако уже в 8:00 в прямом смысле слова слышно о начале работ. Обращения жителей в надзорные органы результата не дали.
Напомним, работы на участке начались без разрешения на строительство. Документы были получены застройщиком после того, как был залит фундамент. Остались открытыми вопросы касательно недостоверной информации в проекте межевания: участок под строительство неожиданно прирос квадратами, а территория дома № 184, по данным мэрии, якобы снята с учета. Согласно информации Росреестра, участок до сих пор на учете, никто его не снимал.