В Иркутске приводят в порядок памятники, скамейки и урны

На общественных территориях Иркутска во всю идет генеральная уборка. Работники «Горзеленхоза» приступили к помывке и покраске памятников, скамеек, ограждений и урн. Работа началась в рамках общегородских субботников, их будут проводить до конца апреля. За наведение порядка взялись основательно, в администрации Иркутска говорят, что используют максимальное количество уборочной техники.
— Все парки и скверы приведем в порядок до 5 мая. Убираться в течение сезона будем каждый месяц, если позволит погода. А в общем в работах поучаствуют около 100 человек, — рассказывает начальник цеха эксплуатации и озеленения МУПЭП «Горзеленхоз» Иван Болестев.
Архитектуру города приводят в порядок в два этапа. Для начала очищают средствами, которые удаляют сильные загрязнения и при этом не наносят объектам вреда. Затем проводят покраску автоматическим оборудованием, чтобы краска ложилась ровнее, это ускоряет процесс работы. Генеральную уборку уже завершили в сквере Волконских и Лисихинском парке. На очереди скверы Кирова, Победы и у Вечного огня, их приведут в порядок в ближайшие дни.