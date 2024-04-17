В Иркутске приводят в порядок памятники, скамейки и урны

Архитектуру города приводят в порядок в два этапа. Для начала очищают средствами, которые удаляют сильные загрязнения и при этом не наносят объектам вреда. Затем проводят покраску автоматическим оборудованием, чтобы краска ложилась ровнее, это ускоряет процесс работы. Генеральную уборку уже завершили в сквере Волконских и Лисихинском парке. На очереди скверы Кирова, Победы и у Вечного огня, их приведут в порядок в ближайшие дни.