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Кемеровские врачи спасли пациентку с гигантскими опухолями яичников 17 кг

В 2022 году женщина отметила увеличение живота, но списала всё на полноту.

Кемеровские врачи-онкогинекологи спасли пациентку с гигантскими двусторонними опухолями яичников. 40-летней женщине удалили новообразования общим весом 17 кг.

По данным онкологической службы Кузбасса, кемеровчанка ещё в конце 2022 года отметила увеличение живота, но списала это обычную полноту. В декабре 2023 года на медосмотре врач-гинеколог заподозрил неладное, а УЗИ выявило огромные опухоли в полости малого таза.

Операция длилась около двух часов, её проводили врачи-онкологи Галина Смирнова, Павел Архаров и Олег Лопатин. Диаметр левого яичника достиг 15 сантиметров и занимал весь малый таз. Правый разросся до 50−60 сантиметров, заполнив собой брюшную полость пациентки.

«Милые женщины, чтобы уберечь себя от подобных неприятных сюрпризов, регулярно посещайте врача-гинеколога и проходите диспансеризацию!» — напоминают сотрудники онкологического диспансера.

А недавно новокузнецкие врачи помогли человеку не остаться инвалидом после ДТП — они прооперировали пациента с редкой травмой позвоночника.