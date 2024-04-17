Кемеровские врачи спасли пациентку с гигантскими опухолями яичников 17 кг

Кемеровские врачи-онкогинекологи спасли пациентку с гигантскими двусторонними опухолями яичников. 40-летней женщине удалили новообразования общим весом 17 кг.
По данным онкологической службы Кузбасса, кемеровчанка ещё в конце 2022 года отметила увеличение живота, но списала это обычную полноту. В декабре 2023 года на медосмотре врач-гинеколог заподозрил неладное, а УЗИ выявило огромные опухоли в полости малого таза.
Операция длилась около двух часов, её проводили врачи-онкологи Галина Смирнова, Павел Архаров и Олег Лопатин. Диаметр левого яичника достиг 15 сантиметров и занимал весь малый таз. Правый разросся до 50−60 сантиметров, заполнив собой брюшную полость пациентки.
«Милые женщины, чтобы уберечь себя от подобных неприятных сюрпризов, регулярно посещайте врача-гинеколога и проходите диспансеризацию!» — напоминают сотрудники онкологического диспансера.
А недавно новокузнецкие врачи помогли человеку не остаться инвалидом после ДТП — они прооперировали пациента с редкой травмой позвоночника.