Кемеровские врачи спасли пациентку с гигантскими опухолями яичников 17 кг

По данным онкологической службы Кузбасса, кемеровчанка ещё в конце 2022 года отметила увеличение живота, но списала это обычную полноту. В декабре 2023 года на медосмотре врач-гинеколог заподозрил неладное, а УЗИ выявило огромные опухоли в полости малого таза.