Дожди продолжатся в Екатеринбурге

«По западной периферии антициклона в сторону Южного Урала начинает распространяться тропическая воздушная масса. Вдоль границы тепла и холода, находящейся над северо-западом страны, движется циклон. Этот циклон пройдет через Средний Урал в четверг, при этом на юг Свердловской области уже поступит заметное тепло, северные районы останутся в более прохладном воздухе», — написал Пулин.