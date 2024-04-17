Дожди продолжатся в Екатеринбурге

По его словам, уже с ближайшей ночи начнется распространение тепла в регионе. Высотно-теплый антициклон установился над Казахстаном.
«По западной периферии антициклона в сторону Южного Урала начинает распространяться тропическая воздушная масса. Вдоль границы тепла и холода, находящейся над северо-западом страны, движется циклон. Этот циклон пройдет через Средний Урал в четверг, при этом на юг Свердловской области уже поступит заметное тепло, северные районы останутся в более прохладном воздухе», — написал Пулин.
Вместе с антициклоном в область пришли дожди. Осадки будут выпадать преимущественно в центральных районах региона. Сегодня, 17 апреля, на Среднем Урале воздух прогреется до +10,+15 градусов, в Екатеринбурге — +13,+15.