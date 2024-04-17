Девочкам-подросткам в Кузбассе будут ставить прививки от ВПЧ

Как сообщает А42, в Кузбассе на вакцинацию девочек-подростков 12−14 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ) направят 192,1 млн рублей из областного бюджета. Депутаты накануне приняли поправки в региональный закон «О здравоохранении».
«Посмотрим, как будут реагировать наши граждане на эти прививки. Потому что мы ожидаем и антиваксеров, и прочее. В перспективе следующих двух лет ожидаем включение этих прививок в Национальный календарь прививок и федеральное финансирование», — цитируют журналисты министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.
Вакцинация позволит избежать развития рака шейки матки и улучшить качество жизни уже взрослых женщин. Прививку ставят и мальчикам, и девочкам, но пока власти выбрали группу с повышенным риском.
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