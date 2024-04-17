Девочкам-подросткам в Кузбассе будут ставить прививки от ВПЧ

«Посмотрим, как будут реагировать наши граждане на эти прививки. Потому что мы ожидаем и антиваксеров, и прочее. В перспективе следующих двух лет ожидаем включение этих прививок в Национальный календарь прививок и федеральное финансирование», — цитируют журналисты министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.