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Девочкам-подросткам в Кузбассе будут ставить прививки от ВПЧ

Вакцинация позволит избежать развития онкологических заболеваний.

Как сообщает А42, в Кузбассе на вакцинацию девочек-подростков 12−14 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ) направят 192,1 млн рублей из областного бюджета. Депутаты накануне приняли поправки в региональный закон «О здравоохранении».

«Посмотрим, как будут реагировать наши граждане на эти прививки. Потому что мы ожидаем и антиваксеров, и прочее. В перспективе следующих двух лет ожидаем включение этих прививок в Национальный календарь прививок и федеральное финансирование», — цитируют журналисты министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Вакцинация позволит избежать развития рака шейки матки и улучшить качество жизни уже взрослых женщин. Прививку ставят и мальчикам, и девочкам, но пока власти выбрали группу с повышенным риском.

Также мы писали, что кузбасские медики дефицитных специальностей смогут получить 3 млн рублей.