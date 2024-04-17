В центре Владивостока ограничат движение из-за начала мотосезона

Проезд по центру Владивостока временно ограничат из-за открытия мотосезона, сообщает ИА PrimaMedia.
Дальневосточная столица готовится к главному к празднику мотоциклистов (12+), который пройдет 4 мая на центральной площади. Мероприятие начнется в 10.00, а в 15.00 будет дан старт массовому заезду.
В связи с этим временно будет ограничено движение транспорта на участке улицы Светланской, от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. Запрет на проезд будет действовать с 14.55 до 15.30.
Водителям следует учитывать эти изменения и выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, в связи с празднованием Пасхи 5 мая во Владивостоке ограничат движение и парковку транспортных средств на части улиц в центре города.