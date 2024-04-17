В Омске начали прием документов в детских школах искусств и художественных школах

"Каждый ребенок может выбрать любое направление для обучения: музыкальное (вокал или игра на инструментах), художественное (в том числе архитектурное искусство и декоративно-прикладное творчество), хореографическое, театральное.
Документы принимаются до 31 мая. После окончания приема документов будут определены даты вступительных испытаний, которые проходят в мае и июне", — сообщили в администрации города.
Как уточняется, все требования и перечень необходимых документов размещены на официальных сайтах каждой школы.