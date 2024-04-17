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В Омске начали прием документов в детских школах искусств и художественных школах

Мэрия Омска в среду, 17 апреля 2024 года, объявила о начала приема документов от будущих учеников в детские школы искусств и детские художественные школы города.

"Каждый ребенок может выбрать любое направление для обучения: музыкальное (вокал или игра на инструментах), художественное (в том числе архитектурное искусство и декоративно-прикладное творчество), хореографическое, театральное.

Документы принимаются до 31 мая. После окончания приема документов будут определены даты вступительных испытаний, которые проходят в мае и июне", — сообщили в администрации города.

Как уточняется, все требования и перечень необходимых документов размещены на официальных сайтах каждой школы.

образование