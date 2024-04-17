В Приморье отмечен значительный рост импорта японских автомобилей

В первые три месяца 2024 года, несмотря на ограничительные меры, введенные Японией в предыдущем году, Приморский край продемонстрировал значительный приток автомобилей японского производства.
По информации, предоставленной пресс-службой Дальневосточного таможенного управления, за данный период было зарегистрировано ввоз 37 222 легковых автомобилей, принадлежащих японским брендам, что в разы превышает количество импортированных китайских автомобилей, их было всего 622. Кроме того, из Южной Кореи было импортировано 4 496 автомобилей.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на «Автостат», за десять месяцев 2023 года рынок России показал впечатляющий рост в сегменте китайских автомобилей — их продажи увеличились в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув отметки в 406,5 тысячи единиц. Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) отмечает, что к середине 2023 года доля китайских автомобильных брендов на российском рынке превысила 40%.
28 июля 2023 года японское правительство ввело запрет на экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, включая все гибридные и электрические модели. Эти ограничения начали действовать с 9 августа. После введения запрета, до ноября наблюдалось снижение объемов импорта автомобилей во Владивосток, однако затем ситуация изменилась, и начался рост ввоза транспортных средств.