В Приморье отмечен значительный рост импорта японских автомобилей

Как сообщил ТАСС со ссылкой на «Автостат», за десять месяцев 2023 года рынок России показал впечатляющий рост в сегменте китайских автомобилей — их продажи увеличились в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув отметки в 406,5 тысячи единиц. Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) отмечает, что к середине 2023 года доля китайских автомобильных брендов на российском рынке превысила 40%.