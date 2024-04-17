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Южноуральцам рассказали, какой подарок приготовила погода перед выходными

В среду, 17 апреля, дожди наконец-то покинут Челябинскую область. На смену им придут солнечная погода и до +18 градусов тепла. Западный и юго-западный ветра подуют со скоростью 6−11 м/с, их порывы могут достичь 14 м/с. А какой сюрприз приготовила южноуральцам небесная канцелярия к концу этой рабочей недели, рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 47% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Pchela.News

В четверг, 18 апреля, станет ещё жарче — столбики термометров поднимутся до +25 градусов. По данным синоптиков, в пятницу, 19 апреля, погода побалует жителей региона отсутствием осадков, аж 28 градусами тепла и слабым южным ветром.

Сегодня в Челябинске также не ожидается дождей, а воздух прогреется до +16 градусов. Погодную картину дополнят западный и юго-западный ветра со скоростью 6−11 м/с. В четверг, 18 апреля, температура воздуха составит +21…+23. Настроение в этот день может омрачить лишь порывистый ветер. Как и весь регион, в пятницу город накроет тепло до +26 градусов.