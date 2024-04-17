Южноуральцам рассказали, какой подарок приготовила погода перед выходными

В четверг, 18 апреля, станет ещё жарче — столбики термометров поднимутся до +25 градусов. По данным синоптиков, в пятницу, 19 апреля, погода побалует жителей региона отсутствием осадков, аж 28 градусами тепла и слабым южным ветром.
Сегодня в Челябинске также не ожидается дождей, а воздух прогреется до +16 градусов. Погодную картину дополнят западный и юго-западный ветра со скоростью 6−11 м/с. В четверг, 18 апреля, температура воздуха составит +21…+23. Настроение в этот день может омрачить лишь порывистый ветер. Как и весь регион, в пятницу город накроет тепло до +26 градусов.