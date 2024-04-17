Из парка—в травму. Кузбассовцы в 2,6 раза чаще болеют клещевым энцефалитом

Магистр биологии, сотрудник кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природопользования КемГУ Кирилл Зубко говорит, что кузбассовцы всё чаще страдают от луговых насекомых: «Для нашего региона характерна сибирская и дальневосточная фауна клещей. Самый распространённый клещ — таёжный. Луговые клещи до 2000-х годов были редки. Но из-за сведения тайги они к нам пришли со стороны Новосибирска, с запада, и сейчас буквально окружают города. Нередко луговые клещи встречаются на городских пустырях в кемеровских районах ФПК, Металлплощадка и т. п. А таёжный клещ отступает в тайгу и продолжает там превалировать».