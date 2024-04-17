Из парка—в травму. Кузбассовцы в 2,6 раза чаще болеют клещевым энцефалитом

По данным кузбасского Роспотребнадзора, на 12 апреля в регионе зафиксировано 37 обращений в медучреждения в связи с укусами клещей. Причём люди цепляют кровососов не в тайге, а в городской черте. Уровень заболеваемости населения Кемеровской области клещевым вирусным энцефалитом (3,5 на 100 тыс. населения) в 2,6 раза превышает показатель заболеваемости по стране.
После прогулки — в травмпункт.
В конце марта пожилая новокузнечанка гуляла в популярном у горожан месте — парке им. Гагарина. Ещё не везде растаял снег, на улице не особо тепло, к тому же город — казалось бы, какие клещи в таких условиях? Но прогулка закончилась в травмпункте — женщина обнаружила на себе присосавшееся насекомое.
И правильно сделала, что не стала медлить. Известны случаи тяжёлых осложнений после укусов, приводящих к инвалидности и даже смерти. Прошлым летом кузбассовцев шокировала смерть 17-летнего хоккеиста Евгения Хвалько: спортсмен подцепил энцефалитного клеща во время отдыха под Екатеринбургом. Через несколько дней после укуса парню стало плохо, его перевезли в клинику Санкт-Петербурга. У Евгения начали отказывать органы, ноги и нервная система, его подключили к аппарату ИВЛ, но через месяц спортсмен скончался.
Перебрались в города.
В областном Роспотребнадзоре говорят, что клещи просыпаются при температуре воздуха +1… +3° С и становятся активными при +10 градусах. Обычно специалисты предупреждают, что кровососущих надо остерегаться в лесу. Но в прошлом году дачники жаловались, что цепляли клещей в своих огородах. Да и в этом году, как показывает случай в Новокузнецке, неприятная встреча произошла в черте города.
Магистр биологии, сотрудник кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природопользования КемГУ Кирилл Зубко говорит, что кузбассовцы всё чаще страдают от луговых насекомых: «Для нашего региона характерна сибирская и дальневосточная фауна клещей. Самый распространённый клещ — таёжный. Луговые клещи до 2000-х годов были редки. Но из-за сведения тайги они к нам пришли со стороны Новосибирска, с запада, и сейчас буквально окружают города. Нередко луговые клещи встречаются на городских пустырях в кемеровских районах ФПК, Металлплощадка и т. п. А таёжный клещ отступает в тайгу и продолжает там превалировать».
Оба вида относятся к семейству иксодовых клещей, среди которых есть переносчики серьёзных инфекционных заболеваний.
Привиться ещё не поздно.
Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А. А. Луцика Оксана Землянская напомнила, что делать после укуса клеща: «Ни в коем случае не пытайтесь сами вытащить насекомое. Обнаружив присосавшегося клеща, незамедлительно отправляйтесь в ближайший травмпункт. Там вам окажут первую помощь: уберут клеща и обработают место укуса, а также отправят насекомое на исследование в вирусологическую лабораторию».
В прошлом году среди кузбассовцев возникали споры в соцсетях, почему одним укушенным в травматологии сразу делают укол иммуноглобулина (для экстренной профилактики клещевого энцефалита. — Ред.), а другим — нет. Одна из распространённых версий: лекарства в область поступило недостаточно, и медики его экономят.
Оксана Анатольевна объясняет: «Если выяснится, что вы ранее не прививались либо была нарушена схема вакцинации, то после исследования клеща в лаборатории и подтверждения его инфицирования вирусом клещевого энцефалита вас вызовут на повторный приём в травмпункт и введут специфический противоклещевой иммуноглобулин. Если вакцинация не нарушена, вы документально подтверждаете, что привиты в соответствии со всеми требованиями, то экстренная профилактика вам не показана. Исключение — дети до 18 лет: им экстренная иммунопрофилактика проводится незамедлительно в любом случае».
Врач также подчёркивает: ещё не поздно сделать прививку. Конечно, в идеале, надо было начинать в октябре-ноябре: поставить два укола с разницей в 5−7 месяцев, а третий через год — это классическая схема вакцинации. Но не исключена и экстренная схема: весной делается первый укол, через две недели — второй, через год — третий.
«Желательно выходить на природу не ранее чем через две недели после второй прививки — организм успеет выработать антитела. Можно сделать прививку против клещевого энцефалита как в поликлинике, к которой прикреплены, так и в любой другой, нигде не будет отказано», — советует доктор.