Кратковременные дожди и до +14°С ожидается сегодня в Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и туман ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.