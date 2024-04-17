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Кратковременные дожди и до +14°С ожидается сегодня в Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и туман ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 47% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: Reuters

Сегодня погодные условия в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит плюс 8−14 градусов.