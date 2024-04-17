Движение по внешней стороне МКАД временно ограничат

В период с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля движение транспорта будет ограничено на внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе. Также автомобили не смогут проехать по участку Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, по Волгоградскому проспекту — от МКАД до Третьего транспортного кольца и по Проектируемому проезду № 3502.