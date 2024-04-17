Проезд ограничен: Ариадное и Поджигу вновь отрезала вода

В Приморье вновь оказалась под водой дорога, ведущая к селам Ариадное и Поджига Дальнереченского района. Здесь организовано дежурство спасателей, которые оказывают помощь людям, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Причиной перелива дороги стали прошедшие на востоке края дожди и бурное таяние ледников и снега, спровоцированное сильным потеплением последних дней.
Движение перекрыто не полностью — к селам не могут проехать только легковые автомобили. Для них есть альтернативный путь через Чугуевку по трассе Уборка — Самарка — Ариадное.
В месте перелива организован пост спасателей, которые помогают людям. Они на технике высокой проходимости доставляют в села продукты и лекарства, довозят детей в школу и детский сад.
Напомним, 8 апреля эти села и ряд других в Дальнереченском районе также оставались без транспортного сообщения из-за разлива реки Малиновка. Тогда проезд к селам восстановили в течение ночи.