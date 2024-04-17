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Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Абу-Даби

Пассажиров «Уральских авиалини» 7 часов не выпускали с борта самолета.

В Свердловской транспортной прокуратуре провели проверку после сообщения о том, что пассажиров рейса U6−797 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Москва-Дубай по прибытию в аэропорт «Абу-Даби» более 7 часов не выпускали с борта воздушного судна.

В связи с метеорологическими условиями и возникшими в аэропорту прибытия сложностями организационного характера, в части распределения прибывшего пассажиропотока, пассажиры указанного рейса совместно с экипажем находились на борту воздушного судна свыше 5 часов после прибытия в аэропорт «Абу-Даби», говорится в сообщении ведомства.

Прокуратурой организованы надзорные мероприятия.

Напомним, в Дубае прошли сильные ливни, затопившие дороги, метро и аэропорт.