Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Абу-Даби

В Свердловской транспортной прокуратуре провели проверку после сообщения о том, что пассажиров рейса U6−797 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Москва-Дубай по прибытию в аэропорт «Абу-Даби» более 7 часов не выпускали с борта воздушного судна.
В связи с метеорологическими условиями и возникшими в аэропорту прибытия сложностями организационного характера, в части распределения прибывшего пассажиропотока, пассажиры указанного рейса совместно с экипажем находились на борту воздушного судна свыше 5 часов после прибытия в аэропорт «Абу-Даби», говорится в сообщении ведомства.
Прокуратурой организованы надзорные мероприятия.
Напомним, в Дубае прошли сильные ливни, затопившие дороги, метро и аэропорт.