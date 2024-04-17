Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Абу-Даби

В Свердловской транспортной прокуратуре провели проверку после сообщения о том, что пассажиров рейса U6−797 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Москва-Дубай по прибытию в аэропорт «Абу-Даби» более 7 часов не выпускали с борта воздушного судна.