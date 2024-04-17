На Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы — Собянин

«Продолжаю рассказывать о проектах по благоустройству и реабилитации крупнейших столичных парков. В прошлых постах говорилось о “Коломенском” и “Сокольниках”. А на этот раз речь пойдет о Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Объединив его в свое время с “Музеоном”, Нескучным садом и Воробьевыми горами, мы получили уникальную зеленую территорию площадью порядка 212 гектаров», — написал мэр Москвы.
История развития Парка Горького
Именно с Парка Горького 13 лет назад началась большая работа по превращению московских парков в современные общественные пространства мирового уровня. В 2011 году здесь демонтировали полуаварийные аттракционы и снесли незаконный самострой.
Реконструкция Крымской набережной и прилегающего к Парку Горького парка искусств «Музеон» шла с 2012 по 2015 год. Вместо загруженной магистрали появился комфортный пешеходный променад, на территории которого создали сухой фонтан площадью 840 квадратных метров с 200 распылителями, работающими в разных режимах, и динамической подсветкой. Кроме того, здесь открыли кафе, восстановили и расширили цветники и газоны, высадили липовую аллею вдоль воды, разместили необычные лавочки в форме волны, а также сделали горки для велосипедистов и скейтбордистов.
В результате появился единый восьмикилометровый прогулочный маршрут с велодорожками от Крымской набережной до Воробьевых гор.
Параллельно с 2013 года в Парке Горького начали программу по воссозданию исторических объектов. Тогда к нему присоединили заказник «Воробьевы горы».
В 2015 году после первой со времени строительства реставрации открыли арку главного входа — символ и визитную карточку Парка Горького, здание музея современного искусства «Гараж», а также объединили Парк Горького с парком искусств «Музеон».
В 2017 году по историческим фото специалисты восстановили оригинальный облик ажурной беседки в прибрежном партере. В следующем году воссоздали выставочный сад «Партизанка», и завершили реставрацию циркумференций — двух боковых крыльев главного входа.
В 2021 году в Парке Горького отреставрировали белоснежные беседки-ротонды Голицынской больницы, а также народную обсерваторию с сохранением внешнего облика и назначения.
Благоустройство Парка Горького
Как и в случае с парком «Сокольники» и музеем-заповедником «Коломенское», популярность Парка Горького растет год от года. Существующей инфраструктуры уже не хватает, а у части объектов благоустройства подходит к концу межремонтный срок. Поэтому развитие парка продолжается. Специалисты обновят имеющиеся и создадут новые зоны для отдыха и занятий спортом. Работы разбили на три этапа: первый завершится в этом году, а последний — в 2026-м.
Большие изменения ждут и Пушкинскую набережную. Здесь появится около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы «Визуальные искусства», «Двор резидентов», «Событийная площадь», «Семейная гостиная» и «Гастрономический квартал».
В квартале «Визуальные искусства» разместят творческие коворкинги, галерею художников, выставочные витрины, арт-мастерские, сувенирные лавки и кафе. Здесь можно будет организовать кинотеатр на открытом воздухе.
Кластеры «Двор резидентов» и «Событийная площадь» включат в себя ряд павильонов с двориками. Например, здесь появится арт-резиденция — большой многофункциональный павильон для мероприятий Парка Горького. На его верхнем уровне устроят смотровую площадку, а нижний станет речными воротами. Его украсят декоративные светящиеся витражи «12 месяцев в Парке Горького», посвященные отдыху в парке.
В квартале «Событийная площадь» предусмотрено место для сцены, на которой можно будет проводить крупные мероприятия: школьные выпускные, «VK-фест», фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» и другие. А в зимнее время здесь можно открыть каток.
Квартал «Семейная гостиная» — камерное пространство для семей с детьми, огороженное деревьями. В нескольких двухуровневых павильонах будут продавать детские сувениры, появятся семейное кафе и кафе-мороженое, а также всесезонная закрытая детская площадка.
В конце Пушкинской набережной расположится «Гастрономический квартал» с ресторанами разных направлений.
Пионерский пруд тоже ждут изменения: в теплое время года там станут купаться и загорать отдыхающие. Две трети водоема будут предназначены для катания на лодках и катамаранах, одна — для купания.
На деревянном настиле вдоль берега организуют места отдыха, а для прогулок обустроят удобную дорожку, вымощенную плиткой. Для комфорта отдыхающих здесь поставят раздевалки с душевыми и павильон кафе с террасой.
В зоне для катания на лодках разместится причал, рядом — павильон для проката и хранения водного оборудования. Существующее кафе реконструируют и добавят второй уровень.
Павильоны около пруда выполнят в стиле классической архитектуры Парка Горького — они будут повторять форму арки и полукруглых строений у главного входа.
Места для занятий спортом в Нескучном саду
Подход к организации мест для занятий спортом в Нескучном саду полностью поменяют. Сейчас площадки разбросаны по территории. Специалисты объединят их под крышей нового всесезонного спортивного комплекса. Он расположится на месте строений бывшей конюшни рядом с выходом из парка к станции метро «Ленинский проспект».
На первом этаже разместят универсальный спортивный и многофункциональный залы для тренировок, помещения для хранения и проката инвентаря, тренерскую, а также раздевалки с душевыми. На втором — зоны для групповых занятий и коворкинга, кафе с террасой.
Рядом разместим павильоны для игры в шахматы и проката спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, оборудуем площадки для игры в городки и теннис.
А в Нескучном саду, которое идеально подходит для неспешных прогулок, в рамках следующих этапов благоустройства создадут зоны для тихого отдыха и дополнительно высадят зеленые насаждения.
В 2025 году планируется обновить прибрежные зоны. На ранее благоустроенных Андреевской и Воробьевской набережных дополнительно будут организованы зоны пляжного отдыха с шезлонгами и лежаками, расположенными на небольших террасах.
На Воробьевской набережной появится целый развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном с видом на Москву-реку. Причем купаться в бассейне можно будет даже зимой благодаря системе подогрева воды. Создавать его планируется начать уже в этом году.
Комплекс будет состоять из двух уровней. На уровне набережной разместят лежаки, душевые, раздевалки и два небольших кафе. Верхний уровень — его поднимут на опорах — займут бассейн, спа-центр и ресторан с баром. Верхний и нижний уровни визуально соединит искусственный водопад.
Планируется, что здесь ежедневно смогут отдыхать и плавать около 1,5 тысячи человек.
«После реконструкции комплекс Парка Горького сможет предложить посетителям новые возможности для активного досуга, спорта и спокойного отдыха», — подчеркнул мэр Москвы.