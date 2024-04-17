На Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы — Собянин

Как и в случае с парком «Сокольники» и музеем-заповедником «Коломенское», популярность Парка Горького растет год от года. Существующей инфраструктуры уже не хватает, а у части объектов благоустройства подходит к концу межремонтный срок. Поэтому развитие парка продолжается. Специалисты обновят имеющиеся и создадут новые зоны для отдыха и занятий спортом. Работы разбили на три этапа: первый завершится в этом году, а последний — в 2026-м.