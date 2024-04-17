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Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о лишении кубанских ученых земли

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке обращения кубанских ученых, заявивших, что у них отнимают земельные участки. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, земли были выделены научным сотрудникам много лет назад и оформлены ими в собственность. В соцсетях стало известно, что речь идет о работниках Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. Сообщается, что люди получили земли на территории СНТ «Рассвет» в поселке Зеленопольском по решению НПО «Прогресс» и с разрешения Россельхозакадемии. Пользователи отмечают, что сейчас Росимущество пытается оспорить в суде право собственности граждан на указанные земли.

В СУ СКР по Краснодарскому краю инициировали доследственную проверку по факту обращения научных сотрудников. Доклад главе СКР о ходе и результатах мероприятия будет представлен в ближайшее время.

СК