Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о лишении кубанских ученых земли

По данным ведомства, земли были выделены научным сотрудникам много лет назад и оформлены ими в собственность. В соцсетях стало известно, что речь идет о работниках Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. Сообщается, что люди получили земли на территории СНТ «Рассвет» в поселке Зеленопольском по решению НПО «Прогресс» и с разрешения Россельхозакадемии. Пользователи отмечают, что сейчас Росимущество пытается оспорить в суде право собственности граждан на указанные земли.